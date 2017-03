Maurice Soudieck Dione: « l’exclusion de Mboup et Senghor n’a pas une conséquence significative sur le Pds »

Maurice Soudieck Dione, enseignant-chercheur à l’Ugb, dans un entretien accordé au quotidien EnQuête, analyse l’exclusion de Farba Senghor et Pape Samba Mboup du PDS . Selon le Docteur en Sciences politiques Maurice S. Dione, cela peut expliquer l’attitude de certains militants qui ont du mal à accepter l’autorité de Karim Wade. L’enseignant précise toutefois que l’exclusion de Pape Samba Mboup et Farba Senghor n’a pas une conséquence significative sur le Pds, même s’il reconnaît que cela peut porter atteinte à l’image du parti.

« L’exclusion de Pape Samba Mboup et Farba Senghor révèlent une rupture essentielle dans la transition que traverse le Parti démocratique sénégalais », a-t-il fait savoir.

Pour l’enseignant le PDS est « une formation politique qui est profondément liée à la personnalité de Me Abdoulaye Wade qui en est encore le secrétaire général. Or ces deux personnalités – Senghor et Mboup- ont toujours été des électrons libres qui ne reconnaissent que l’autorité de Me Wade. Il est donc compréhensible qu’ils aient du mal à s’accommoder d’un leadership autre dans le parti ».

« Leur exclusion, au-delà de la dimension symbolique, n’a pas pour ainsi dire beaucoup de conséquences politiques. Tout au plus, cela peut porter atteinte à l’image du parti, car ce sont des personnalités qui ont consenti beaucoup de sacrifices au profit du Pds et de Me Wade, et cela peut donner l’impression qu’ils sont victimes d’une injustice, mais cette conséquence est tempérée encore une fois par le fait qu’ils ne contrôlent pas de larges surfaces de représentativité », renseigne Maurice Soudieck Dione dans cet entretien accordé à l’EnQuête.

Et d’ajouter : « cette décision est une manière d’amener les dissidents à savoir raison garder, et montrer que c’est encore la volonté de Me Wade qui prime au Pds. C’est aussi une manière de redonner plus d’autorité à la direction actuelle du parti tenue par Omar Sarr ».