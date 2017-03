De Wade à l’actuel Prince: Mensonge ou informations?

Face à une vérité inamovible, aussi professionnelle que technique, comme quoi, la rumeur ne fait pas l’information, acceptons tout de même, que le Sénégalais n’invente pas, il en rajoute. Victimes d’un atavisme en rhétorique légué par leurs ancêtres, » Les Gaulois « , après trois siècles de colonisation, les populations du pays de la Téranga arborent un art délibéré, sans mesure commune, de propager des nouvelles. Ignorant cette arme noble du journaliste : Informer juste et vrai.

Rumeurs D’antan

Nous sommes en 2000, l’année de la première alternance de notre pays. Un nouveau style illustrant un pragmatisme dans les actes du nouvel élu, le Président Wade, a pris place à travers une autre stratégie de gouvernance. De toutes nouvelles industries ont vu le jour, évidemment avec une race de responsables d’une autre vision émanant du libéralisme économique.

Que de rumeurs ! Que d’informations bizarres ! Ou encore, que d’intoxications concernant la création, la constitution juridique et la gestion financière de ces sociétés ! Nous avons ouïe dire que DAKAR DEM DIKK, une toute nouvelle institution de transports, en ces temps sus-cités, était la propriété du nouveau Chef de l’Etat ; les recettes journalières dormaient chaque nuit à la Présidence de la République.

AUTRES QU’EN DIRA – T- ON : La société ELTON connue dans la commercialisation de l’essence, nous disait-on, figurait dans le patrimoine de Karim Meïssa Wade. Au même moment, les distributeurs de ces fantaisistes informations octroyaient à Idrissa Seck , le Premier Ministre d’alors, la belle maison » KIRENE » s’activant dans l’industrie d’eau minérale. Tout ceci, dans un seul dessein : faire mal, atteindre à la moralité ou polluer la mentalité d’un adversaire politique.

La Donne Actuelle

Aujourd’hui, puisque le monde est mouvement et que la deuxième alternance bat, tant bien que mal, son plein, ces virtuelles » agences de presse » ont changé de camp. Raison pour laquelle, une toute nouvelle et puissante société de transport et logistique, a été créée par un membre de la progéniture de l’actuel premier magistrat du pays. Est-ce vrai ? that is the question, chuchotent les anglais dakarois.

Quoi qu’il en soit, avons-nous appris, les plus grands marchés de l’Etat relatifs au matériel roulant, sont gracieusement accordés à l’entreprise du prince.

Souvenons-nous encore, des 4000 Milliards Cfa criardement annoncés par le vieux Dansoko, volés et placés par Wade-fils dans des banques étrangères ; sans oublier les 2000 autres Milliards claironnés par Abdoulaye Bathily » l’africain « , qui devaient être rapatriés ! Ah! Rancœurs et intoxications, quand vous nous tenez !

Concluons avec ce Scoop : une luxueuse bagnole de cette prestigieuse marque » BENTLEY « , haut de gamme, coûtant la rondelette somme de 100 Millions de nos francs, serait extirpée du Port de Dakar, au compte d’un des plus proches hommes de confiance du Roi de la Cour. Et, si, suite à nos enquêtes, ce haut d’en haut, est maire d’une commune à l’intérieur du pays, ne nous retrouverions nous pas devant ce fameux dilemme, à l’ordre du jour : La Caisse Noire, La Caisse d’Avance ou les Fonds Politiques ?

Sacrée gestion sobre et vertueuse dans un pays de spéculations et d’intoxications !

Elhadj Yvon Mbaye

Journaliste- formateur

