Vidéo – Portugal vs Suède : Menée deux à zéro, la Suède arrache la victoire dans le temps additionnel au Portugal (2-3)

Adversaire de la France dans la course à la Coupe du monde 2018, la Suède a triomphé (3-2) à Madère face au champion d’Europe portugais, après avoir été menée deux à zéro.

À Madère, Cristiano Ronaldo a donné son nom à un musée, un hôtel et même à un aéroport. Mais paradoxalement, le quadruple Ballon d’Or n’avait jamais mis les pieds à Funchal pour un match en sélection. Ravie de rendre enfin «hommage au peuple» de son île natale et de lui présenter le trophée de champion d’Europe, la star du Real Madrid s’est distinguée dès la 18e minute en reprenant de volée un superbe centre de l’extérieur du pied de Gelson mardi, contre la Suède (2-3).