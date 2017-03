Politique : Les membres du secrétariat national réclament l’exclusion d’Aida Mbodji

Après Pape Samba Mboup et Farba Senghor exclus du Parti démocratique sénégalais, la majorité des membres du secrétariat national réclament l’exclusion de Aida Mbodji au sein du parti. Ce lundi, lors du réunion du secrétariat national, la plupart des intervenants ont pointé du doigt la présidente du groupe parlementaire libéral, Aida Mbodji qui, selon eux, devrait être ajoutée à la liste des personnes exclues.

Il s’agit de Woré Sarr, présidente des femmes, de Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre de l’Intérieur et ancien ambassadeur du Sénégal et Italie, de Victor Sadio du mouvement des élèves et étudiants libéraux, de Lamine Bâ, des cadres, de Yandé Diop, Gallo Tall.

Tous ces membres du Pds n’ont pas hésité à réclamer la tête du maire de Bambey, qui devrait selon eux, être exclue au même titre que Pape Samba Mboup et Farba Senghor, informe le journal Les Echos.