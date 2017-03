Me Bamba Cissé sur la libération de Bamba Fall et Cie: « c’est une victoire pour … »

Me Bamba Cissé, avocat du maire de la Médina Bamba Fall et Cie, estime la liberté provisoire accordée à ses clients est » une bonne décision la chambre d’accusation. Cela constitue « une victoire pour Bamba Fall » qui est restée près de deux mois en prison.

Toutefois, l’avocat précise que le Parquet peut déposer un pourvoi. Dans ce cas, ils peuvent être maintenus en prison. Mais, Me Bamba Cissé pense que le Parquet ne va pas s’opposer à la liberté de ses clients. La raison, est que depuis quelques temps, on est dans une logique apaisement du climat social et politique. Il espère que le Parquet va s’inscrire aussi dans cette logique d’apaisement.

Avec IGFM