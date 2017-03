L’Indonésie attend du Sénégal une réciprocité sur les visas pour ses ressortissants

L’Indonésie s’attend à une application de la réciprocité pour ses ressortissants, après sa décision d’exemption de visas en faveur des Sénégalais a déclaré, mardi à Louga, son ambassadeur à Dakar, Mansyour Paregelan, regrettant l’absence d’une représentation diplomatique du Sénégal à Jakarta.

Mansyour Peregelan a souhaité que les Indonésiens soient à leur tour exemptés de visa pour venir au Sénégal, en application de la réciprocité pour les ressortissants de ce pays où les Sénégalais entrent depuis mars 2016 sans le fameux sésame, renseigne l’agence de presse sénégalaise.

« Pour venir à Dakar, nos ressortissants éprouvent d’énormes difficultés, parce qu’il n’y a pas de représentation diplomatique du Sénégal, et il faut aller à Tokyo« , a déploré le diplomate indonésien en visite à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Louga.

Il a mis à profit cette visite, première étape d’une tournée qui le mènera dans l’ensemble des régions du Sénégal, pour appeler les opérateurs économiques sénégalais à explorer l’Indonésie qui recèle d’énormes potentialités d’échange.

« Ce pays est le plus grand pays musulman du monde et partage avec le Sénégal beaucoup de valeurs« , a dit l’ambassadeur indonésien, notant les niches de potentialités dans les domaines industriels, agricoles, des affaires, etc.

Le président de la chambre de commerce de Louga, Seyni Sène, s’est, pour sa part, réjoui de cette visite et a formulé le souhait qu’elle marque le début de relations étroites entre opérateurs économiques des deux pays.

« L’Indonésie est un pays émergent et le Sénégal aspire à l’émergence« , a dit M. Sène. Il a rappelé qu’’’il y a une cinquantaine d’années, nos deux pays étaient au même pied d’égalité sur le plan économique« . Selon lui, le Sénégal a beaucoup à apprendre de ce pays qui doit « lui révéler son secret« .

Cette rencontre a été ponctuée d’échanges entre les hommes d’affaires lougatois et l’ambasadeur d’Indonésie qui leur a fourni des informations sur les modalités de voyage vers ce pays asiatique que certains opérateurs locaux sont déjà habitués à fréquenter.