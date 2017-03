Khalifa Sall reçoit la visite d’une délégation d’élus locaux africains et européens

« Je suis à l’hôtel cinq étoiles, je lis, je fais du sport et je dors« , propos de Khalifa Sall qui séjourne, depuis mardi 7 mars dernier, à Rebeuss. Une forte délégation d’élus locaux africains et européens a rendu visite, hier, à l’édile de Dakar en prison.

Pas moins de neufs (9) maires, en compagnie de l’adjointe au maire, Siham Wardini, se sont rendus à la prison pour manifester leur soutien à Khalifa Sall. Il sont constitués d’élus locaux d’Afrique et d’Europe. Le maire de Bamako, Adama Sangaré, Mme Diané, vice présidente des villes et communes de Côte d’Ivoire, le maire de Bouaké, le président de l’association des autorités locales du Botswana, le secrétaire général du Conseil des communes et régions d’Europe, le maire de Victoria, tous ont répondu présent et ont été reçus par le maire de la Ville de Dakar.

Ils ont aussi été reçus dans les locaux de la mairie de la Ville de Dakar par Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul-Derklé, et adjoint au maire de Dakar, qui s’est félicité de l’initiative de ses collègues maires d’Afrique et d’Europe. Selon lui, ce déplacement témoigne de la posture et du leadership de Khalifa Sall, qui « a fini de convaincre le Sénégal, l’Afrique et le monde par son sens élevé de la responsabilité« .

« Nous sommes venus apporter notre soutien à notre président. Quand le président d’une association est dans une situation telle que celle de notre président, il est normal que ses administrés apportent l’appui et le réconfort nécessaire. Toutes les associations des collectivités locales, dans le monde, ont témoigné de leur solidarité, au maire Khalifa Sall. C’est réconfortant de savoir qu’on fait partie d’une famille qui nous oublie pas« , a tenu à préciser M. J.P. Elong Mbassi, secrétaire général des cités et gouvernement locaux unis d’Afrique (Cglua) et dont Khalifa Sall en est le président.