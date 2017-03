Foot – Gorée: Le milieu international sénégalais, Roger Gomis, signe en Ukraine pour 2 ans

Roger Gomis, le capitaine du champion en titre de la Ligue 1, l’Union Sportive de Gorée, a signé un contrat de 2 ans avec Fc Illichevets, club de deuxième division en ukraine.



Après un passage en France, à Louhans Cuiseaux lors de la saison 2013-2014, le milieu de terrain et international sénégalais est revenu au bercail avec l’US Gorée et a participé à la montée du club insulaire en Ligue 1 et de son sacre en 2016.

Roger Gomis a toutes les chances de réussir ce défi, avec toute l’expérience acquise avec les sélections des U17 et U20. En tout cas, c’est ce qu’on lui souhaite!

Source: Avec Footempo