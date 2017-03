Emeutes à Kolda : Six mois avec sursis pour un mineur, relaxe pour six autres

Le tribunal pour enfants de Kolda a condamné lundi à six mois avec sursis un mineur et relaxé six autres avec lesquels il était jugé dans le cadre des violences survenues lors des manifestations de conducteurs de motos-Jakarta qui avaient éclaté récemment dans la ville, a appris l’agence de presse sénégalaise.

Le mineur condamné avec sursis a été reconnu coupable des délits de ‘’violence à agent de la force publique suivie de blessure, de dégradation de biens publics appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales et de rassemblement ayant causé des dommages aux personnes et aux biens’’.

Les six autres enfants ont été relaxés par le tribunal au bénéfice du doute.

Dans cette affaire, trente-et-un prévenus seront jugés mercredi.

Ils devront répondre, outre les délits précités, des chefs d’accusation d’’’association de malfaiteurs et de détention et usage de chanvre indien’’.

Une passagère et son conducteur avaient été blessés mi-mars lors d’un contrôle policier, provoquant la colère des jeunes de la ville.

Des locaux de la Police ont été saccagés lorsque les conducteurs des motos « Jakarta » sont descendus dans la rue pour protester contre la violence subie par un des leurs.

Dans la foulée de ces violences qui ont suivi, 38 jeunes dont une majorité de conducteurs de Jakarta ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.