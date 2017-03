Didier Awadi nous revient avec sa fameuse lettre

Revoilà Didier Awadi. Le patron du Pbs nous revient avec sa fameuse lettre pleine d’humour. Très inspiré comme à son habitude le rappeur a dépeint la situation socio-politique du Sénégal à sa manière… Voici le texte in extenso.

Au secours tout va bien

2ème lettre de Ndiaye à Ndiaye Quebec

Dakar Mars 2017

Mon cher Ndiaye,

Je me permets de te réécrire encore une fois de plus, car suite à ma dernière lettre à tous mes bips et sms, tu ne m’as toujours pas répondu. Peut être que je n’ai pas le bon numéro, ou la bonne adresse, à moins que le Quebec soit trop loin, ou bien c’est le froid? en tout cas, je me permets de retenter une fois de plus. J’espère que ma lettre te parviendra cette fois ci inch Allah.

Comment se porte l’état de ta santé? Quant à moi Dieu merci.

Ne t’inquiète pas je ne t’écris pas pour te demander de l’argent, c’est juste pour te donner les nouvelles du pays car tu es loin. Trop loin même.

Comme je te disais, ici môme c’est: « au secours tout vas bien ».

-Les agressions avancent et évoluent super bien

-Les catholiques font leur carême et nous attendons leur ngalax de pied ferme avec impatience. (Histoire de concrétiser le dialogue islamo-chrétien) J’ai l’impression qu’ils ont le secret de ce breuvage comme vous dites au Canada, le leur est plus saf daal.

-Les marchands ambulants ont encore repris 40% de la chaussée au centre ville à coté des policiers qui vaquent très sérieusement à leur occupation préférée: les prélèvements journaliers aux cars rapides, Ndiaga Ndiaye, Tata, clandos, et autre taximan guinéens

-Les feux rouges sont animés par de sympathiques vendeurs de CD pirates je crois que ca doit être une trouvaille pour les nouveaux emplois jeunes, en tout cas ca ne gène personne et je crois que c’est une des solution préconisée pour lutter contre le chômage, ce qui est sur, c’est que ca doit plaire aux autorités qui n’arrêtent pas de nous promettre des emplois, surtout en ces temps de campagne législative déguisée, enfin c’est juste mon avis… je dis ca, je dis rien…

Mais mon frère, hier tu as raté l’événement du siècle, le Barça a battu le PSG 6 à 1 c’était la folie au quartier. Les gens ont dit qu’ils ont des marabouts, un très bon « tioumboukay ». Meissa et Pape se sont encore battus au quartier à cause de ce match, personne ne pouvait les séparer. Normal, ce sont des amis inséparables…Se battre pour des milliardaires qui jouent à La baballe moi j’ai d’autres soucis.

Tu te rappelles le iPhone 6 dont je te parlais dans ma dernière lettre? écoute c’est pas grave, laisse tomber, oublies ca, prend moi plutôt le « 7plus » qui vient de sortir, il paraît que c’est plus pratique, maintenant il y en a même un qui fait 256 gigas et les photos sont paraît il plus nice. Comme ca je t’enverrais toutes les photos de la famille meme celles de ta promise. La petite Adji, tu sais la petite fille de Mère Adji Coumba Tacko (paix à son AME) elle est de plus en plus belle, avec de ses formes… celle la a été bien massée à sa naissance…Il faut faire vite pour lui envoyer La dote, il y’a trop de « Ibra l’italien » qui rodent autour d’elle ces jours ci, c’est pas sûr… envoie moi vite de l’argent à moi personnellement et je m’occupe de tout. Tu sais que tu peux me faire confiance « je suis quand même ton grand frère ».

Au fait avant que je n’oublie, avant hier ils ont mis Khalifa Sall le maire de Dakar en prison pour une soit disant affaire de détournement, mais laisse moi te dire qu’ici les gens pensent plutôt que Le pouvoir à peur de lui, car le gars il a trop de buzz, c’est l’opposant Le plus sérieux au régime, en plus il les déjà battus à Dakar. Les gens disent que meme Tanor (Le looser historique du PS) le déteste et le combat…c’est peut être de la jalousie, mais le baïré et Le feeling môme, c’est Dieu qui donne. Moi daal j’y comprends rien, c’est trop compliqué pour ma petite tête , c’est comme s’il y avait 2 poids 2 mesures, en tout cas, je pense que c’est pas bon pour le président. Ca gate l’image démocratique du pays. Ses gars ne lui disent pas la vérité. Mais bon laissons faire La justice (des politiciens) c’est mieux, ou du moins c’est plus sur par les temps qui courent. je dis ca, je dis rien… moi je ne veux pas de problèmes, c’est pour ça que je n’en parle jamais jamais et je te conseille aussi d’en faire autant . Ca n’a qu’à rester entre nous. Politique « bakhoul »

Au fait, dis moi, toi qui est en Amérique, est-ce que Donald Trump à rapatrié aussi les canadiens? Ici dé, il nous a renvoyé une centaine de compatriotes, ce gars c’est un vrai chien, je ne sais pas comment les américains ont votés pour lui, à moins que les américains aussi, aient le dirigeant qu’ils méritent. Moi ce qui m’énerve c’est surtout sa coupe de cheveux… je te jure il y a un truc qui n’a pas marché…

Tu sais moi je pense que le monde devient fou… entre Poutine le très démocrate, Marine lepen , La raciste corrompue la plus moche, Erdogan la finesse je ne sais plus où on vas, tu as vus l’affaire « Fion » le bien nommé, avec lui, les français ne pourront plus dire qu’on a Le monopole de La corruption.

Mais j’arrête, j’en ai marre de parler politique, parlons de choses plus sérieuses.

Grand, Yekini a finalement détaché son pagne ndeyssane et ca m’a fait très très mal, mais heureusement Khadim Ndiaye (le boucher) l’ancien, est revenu en force, tu as loupé un grand combat, il tape toujours aussi dur c’est un vrai champion. Moi je suis sur que si il y avait un championnat du monde de lutte avec frappe on serait champion du monde, on ferait mieux d’investir dedans, plutôt que dans le foot, on perd toujours… cette fois pour la CAN on avait un super coach, une belle équipe sur le papier, mais les camerounais nous ont mis « dans la sauce »… je crois que c’est une malédiction je ne trouve pas d’autres explications pourtant on a de très bons marabouts… mais bon, les gnaks là, ils sont graves.

Bon Ndiaye il se fait tard ici et Le courant vient de se couper, je vais m’arrêter et vite remplir ma bassine d’eau pour demain matin. Mais s’il te plaît, si tu ne reçois pas ma lettre cette fois ci, dis le moi vite ou écris moi à la même adresse ci dessus afin que te je renvoie la même lettre en espérant que tu la recevras cette fois ci.

Ton Frere Ndiaye qui pense à toi

Ps: n’oublie pas l’argent de la dote c’est très important, c’est toi l’aîné de la famille maintenant, c’est toi qui a réussi parmi nous tous. La mère compte sur toi et nous aussi.

Je ne veux pas insister mais je t’avais parlé dans ma dernière lettre d’un petit western Union, ca me ferait vraiment du bien, surtout venant de toi. En plus, je dois 37.500fr à la boutique depuis 2 mois et demi et le gars commence à me regarder très très mal. La dernière fois il m’a même très mal parlé devant les gens, je n’ai rien dit, car j’ai ma dignité mais il ne perd rien pour attendre ce salaud. Les gens ne sont pas sérieux!!! Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de quoi s’emporter pour si peu… mais ce gars ne crois pas en Dieu, on est tous des sénégalais quand même!!!

Je pries pour toi tous les jours afin que tu réussisses tous tes projets Inch Allah

PS2: Mon frère, le grand Khalife de Tivaouane vient de répondre à notre créateur qu’il repose en paix, c’est 1 moment très triste pour tous les croyants. Ce fut un homme très bon, humble, et généreux, habité par un véritable amour et une sincère crainte de Dieu. De plus, c’était un véritable intellectuel qui a su magnifier le dialogue islamo-chrétien. Bref un saint homme. Toute la famille a décidé d’aller présenter les condoléances à Tivaouane, mais nous avons un tout petit blocage financier pourrais-tu prendre cela en compte par rapport au western? c’est pas forcé bien sûr, mais en tant que Tidiane reconnu dans le quartier, ca serait très vilain que tout le monde parte et que nous soyons en reste. Le plus tôt serait le mieux avant le 40eme jour. Merci d’avance

À très bientôt mon frère.

Fraternellement

Ndiaye depuis Dakar