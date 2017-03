367.000 tonnes d’oignon produites en 2016

La production de l’oignon local est passée, en 2016, à 367.000 tonnes, a indiqué le ministre du Commerce, ​ du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr.

« La production d’oignon local est passée de 40.000 tonnes en 2004 à une production estimée à 367.000 tonnes en 2016, soit un chiffre d’affaires de 5 milliards de FCFA« , a dit M. Sarr, rapporte l’agence de presse sénégalaise.

Il s’exprimait lors d’une réunion, au siège de son ministère, regroupant les commerçants, les producteurs, les associations de consommateurs, les responsables des centres de groupages.

« Ces résultats sont le fruit des initiatives combinées du gouvernement qui a mis à la disposition des producteurs de semences et d’engrais subventionnés d’une part et par des acteurs d’autre part, dans le cadre de la mise en place de l’inter professionnalisation oignon et de l’Agence de régulation des marchés« , a-t-il expliqué.

Selon lui, l’oignon est au premier rang des cultures maraîchères avec des superficies emblavées de plus de 5.000 hectares.

Toutefois, des difficultés dans la commercialisation de l’oignon ont été relevées par le ministre Alioune Sarr, en dépit du gel des importations sur la période du 20 février jusqu’en fin août 2017.

« Le secteur du commerce de l’oignon local est toujours impacté par celui de l’oignon importé. La qualité de l’oignon local est aussi souvent décriée par rapport à celui importé. Tous ceci constituent les problèmes que les acteurs rencontrent« , a ajouté M. Sarr.

Aussi, le ministre a fait part d’autres préoccupations des acteurs, notamment le prix en début de campagne jugé non rémunérateur par les producteurs, la faiblesse des capacités de stockage et de conservation.

Alioune Sarr a invité tous les acteurs de la filière à « œuvrer pour le maintien et la consolidation du dispositif de commercialisation de l’oignon local« .