O-T-D: « seules les coalitions gagnent »

« Au Sénégal les hommes politiques aiment danser autour du grand trou, mais ils n’y entrent jamais…« , propos de Ousmane Tanor Dieng. Le Secrétaire général du Parti socialiste était, ce week-end, en tournée politique dans le département de Tivaouane. Occasion saisie par OTD pour donner son avis sur la question de l’appel au dialogue politique lancé par les chefs religieux.

« … A un moment donné, ils retombent toujours sur leurs pieds et comprennent que ce que nous avons en commun, c’est-à-dire le Sénégal, est beaucoup plus important« , confie Ousmane Tanor Dieng, concernant l’appel au dialogue lancé récemment par Serigne Abdoul Azizi Sy Al Amine, Khalife général des Tidianes. Selon le Sg du Ps, la ligne rouge ne sera jamais dépassée, du fait que cette attitude de la classe politique et le fait que le Sénégal soit une vieille démocratie.

Prenant très au sérieux cet appel des chefs religieux, le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) de confier que la coalition Benno Bokk Yaakaar croit au dialogue et à l’ouverture. Il est aussi revenu sur les prochaines élections Législatives du 30 juillet, renseigne l’As. Ousmane Tanor Dieng trouve que l’ère des partis politiques allant seuls aux élections est révolue, « seules les coalitions gagnent« , renchérit-il.