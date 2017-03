Exclusion de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor: Silence radio des responsables du Pds

L’information vient de tomber. Farba Senghor et Pape Samba Mboup ne sont plus membres du parti démocratique Sénégalais. Ainsi en a décidé la direction du parti qui a officialisé la mesure via un communiqué envoyé à la presse. Pour en savoir plus, Senego a essayé de joindre des responsables influents du parti libéral pour recueillir les réactions à chaud.

Joint au téléphone Me El Hadji Amadou Sall confirme l’information tout en s’abstenant de faire un quelconque commentaire. C’et le choix qu’on a fait d’envoyer ce communiqué à la presse et de ne pas faire de déclaration. Nous n’avons pas tenu de conférence de presse encore moins un point de presse, donc il n’ya aucune déclaration à faire pour le moment », se contente t-il de dire au bout du fil.

De son côté, le député Amadou Diarra dit être au courant juste après l’annonce de l’information à travers la presse. « On vient de me l’annoncer via Whatssap, je reviens comme ça d’un voyage. Je viens de l’apprendre », nous dit-il. A la question de savoir s’il avait un commentaire à faire par rapport à cette décision, le Maire de Pikine Nord veut en avoir le coeur net d’abord savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire avant de se prononcer.