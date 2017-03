225 millions, l’offre folle de Manchester United pour Neymar

Selon le quotidien catalan Sport, Manchester United va tenter de recruter Neymar cet été, quitte à casser de nouveau sa tirelire, un an après le recrutement de Paul Pogba. En effet les Red Devils prépareraient une offre de 200 millions d’euros pour le Brésilien !

Les discussions entre le club mancunien et l’entourage de Neymar seraient fréquentes et Manchester United serait disposé, en plus du paiement de sa clause, à lui garantir un salaire annuel net de 25 millions d’euros, soit le double de ses émoluments actuels.

La clause libératoire de Neymar devrait atteindre les 222 millions d’euros à la fin de la saison. L’offre de Manchester (200 millions) est équivalente à la clause actuelle de l’ailier brésilien. José Mourinho, grand fan du joueur, serait prêt à lui proposer 25 millions d’euros par saison pour le convaincre de rallier l’Angleterre, soit le double de son salaire actuel.