Tournoi zone 2 – Louis Adams, arrière des lions : «On a la chance d’avoir des joueurs qui sont venus renforcer l’équipe»

Louis Adams, arrière des lions, a exprimé sa joie de voir le Sénégal dominer le Cap Vert et se qualifier pour l’Afrobasket 2017. Le joueur de l’AS Douanes a rendu ainsi hommage au peuple venu supporter l’équipe.

« On a gagné ce deuxième match mais il nous reste un dernier match à jouer contre le Mali qu’on veut gagner », a-t-il précisé avant de remercier tous les sénégalais et tous ceux qui sont venus les pousser ce soir (Ndlr: hier samedi 25 mars).

« On est vraiment heureux », dit-il, « on a la chance d’avoir des joueurs qui sont venus renforcer l’équipe et ça nous a beaucoup aider ».