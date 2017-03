Soudan du Sud: six humanitaires tués

Six employés d’une ONG locale ont été tués dans une embuscade samedi 25 mars. C’est ce qu’annonce l’ONU qui se dit «horrifiée et indignée» par ce meutre affreux. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière visant des humanitaires depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans au Soudan du Sud.

« Au moment où les besoins humanitaires ont atteint un niveau sans précédent, il est inacceptable que ceux qui tentent d’apporter de l’aide soient tués », voilà ce que déclare dimanche soir le Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires de l’ONU à Nairobi.

Pour ce qui est des faits : les 6 humanitaires de nationalité kényane et sud-soudanaise étaient en route samedi quand ils ont été tués. Ils se déplaçaient de Juba vers Pibor, une zone au nord-est où la population reçoit de l’assistance humanitaire. Sur la route donc leur véhicule tout-terrain a d’abord été stoppé par des individus non identifiés. Les humanitaires auraient ensuite étés forcés de quitter leur véhicule avant d’être tués par balle. C’est ce qu’explique une source humanitaire jointe par l’AFP

Ce n’est pas la première fois que les humanitaires sont la cible d’attaques dans ce pays, où une guerre civile fait rage depuis 3 ans. Régulièrement, les humanitaires sont empêchés d’accéder à certaines zones, principalement celles tenues par l’opposition, peuplées en majorité de Nuers. Et le 14 mars déjà, un travailleur médical et un patient ont été tués dans l’attaque d’un convoi dans le centre du pays. Enfin, quelques jours avant, des employés d’une ONG internationale avaient été enlevés par des rebelles dans le nord avant d’être relâchés 4 jours plus tard. Preuve des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les humanitaires dans ce pays.

(RFI)