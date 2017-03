Lutte-Coach Allouche: « Boy Niang 2 peut battre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 si… »

Après la victoire stratégique de Boy Niang 2 sur Gouy-Gui, le lutteur de Pikine n’a pas cessé de réclamer ou Balla Gaye 2 ou Gris Bordeaux de Fass pour un combat qui semble inévitable. Même si l’ancien roi des arènes lui a répondu par presse interposée, le 3ème Tigre ne s’est pas épanché sur le sujet, bien que son mentor Moustapha Guèye est d’avis que c’est combat logique.

Le coach mental Fabrice Allouche a décortiqué pour Senego la victoire « tactique » de Boy Niang 2 sur Gouy-Gui et s’est projeté sur les possibles confrontations entre le Pikinois et les deux (2) lutteurs qui n’ont pas de combat.

L’ancien champion du monde de Kick Boxing explique ce qui a joué en faveur de Boy Niang 2 lors de son combat contre Gouy-Gui.

« Boy Niang 2 était mieux physiquement et tactiquement »

» Boy Niang 2 déjà était mieux préparé physiquement et tactiquement. Il a su être patient et laissé Gouy- Gui aller à la faute qui malheureusement n’arrive pas à bien gérer ses émotions. Il l’a épuisé sur l’endurance et la vitesse .

Il a aussi bien travaillé en frappe avec son direct du bras avant et surtout au milieu du second round, Boy Niang 2 a pris des initiatives en changeant sa stratégie. Il a boxé plus et il est entré dans la garde de Gouy- Gui pour le déstabiliser en lutte », a analysé Fabrice Allouche.

Gris Bordeaux-Boy Niang 2: « la différence, ce sera sur la tactique et le rythme »

Le spécialiste des sports de combat estime qu’un combat entre Boy Niang 2 et les deux adversaires (Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux est logique d’autant que ce dernier peut les battre si…

« Avec ses douze (12) victoires et deux (2) défaites, Boy Niang 2 a eu des victoires convaincantes lors de ses derniers comme comme Double Less 2, Baye Mandione, Garga Mbossé et Gouy-Gui. Il est devant la porte des VIP, il est en droit de demander une rencontre contre Gris Bordeaux ou Balla Gaye 2 qui restent tous les deux sur des défaites.

Cela sera effectivement un gros challenge mentalement face à des lutteurs expérimentés dans les grands combats. Mais pour prétendre grandir, il faut parfois bousculer les anciens comme l’avaient fait par le passé Tyson ou Yékini. Donc Gris Bordeaux peut donner sa chance à un jeune lutteur qui monte dans l’arène car il est en manque d’adversaires puisque le combat contre Balla Gaye 2 ne s’est toujours pas matérialisé.

Ce qui sera déterminant, c’est que Boy Niang aura un adversaire expérimenté en frappe. Il devra être très vigilant. La différence pourrait se faire sur le plan tactique et aussi sur le rythme car ces quatre (4) dernières années, Boy Niang 2 a fait plus de combats que le Tigre de Fass. Quand à Gris bordeaux, il devra bien gérer ses attaques et être très stratège contre ce dernier . Mais surtout mieux préparé dans tous les domaines que lors de ses derniers combats », avertit l’actuel préparateur de Gris 2 en France.

Balla Gaye 2-Boy Niang 2: « l’endurance et la frappe pour Boy Niang 2, la lutte pure pour Balla Gaye 2 »