Cojer – La jeunesse féminine : « ces filles ont voulu faire un détournement d’objectif »

Ndeye Touty Lô, coordonnatrice de la section féminine de la Cojer des Parcelles Assainies est montée au créneau pour apporter des précisions, suite à la sortie de certaines membres de cette structure politique qui dénonçaient des malversations et de la manipulation .

En effet, après l’appel lancé par le président Macky Sall pour une inscription massive sur les listes électorales, la section féminine de la Cojer des parcelles assainies a investi le terrain en mettant en place une série d’activités parmi lesquelles un « Tann Bérr « pour sensibiliser la population des parcelles sur l’intérêt de cette carte d’identité.

Selon la coordonnatrice, « c’est à cause de cette activité que quatre jeunes filles mal intentionnées, se réclamant du camp de Amadou Bâ qui n’est jamais à la base ont voulu faire un détournement d’objectif pour saboter la cérémonie, ce qu’on n’a pas accepté . Après avoir échoué, elles ont décidé de s’en prendre à la présidente de la section des finances pour récupérer l’enveloppe de soutien de la marraine de la journée, la coordonnatrice nationale, camarade Thérèse Faye Diouf a qui elles ont taxé d’être derrière cette section. Ce qui est totalement faux d’autant plus que Thérèse n’a fait qu’envoyer une délégation à sa tête Bousso Bou Macky en compagnie de Mame Guèye diop, Mme Ndiaye, Fatou Diouf et de l’honorable Mbatio Niakhasso haute conseillère«

« C’est à la fin de cette cérémonie que ces filles ont tenté de chercher le domicile de Aminata Diagne de la section finances jusqu’ à 3h du matin pour lui demander l’argent ; elles se sont rendues par la suite chez elle le lendemain pour l’agresser jusqu’ à lui causer des blessures. D’ailleurs, une plainte sera déposée dès demain contre ces assaillantes pour violation de domicile et coups et blessures volontaires, » confie -t-elle.

Elle conclue en remerciant l’honorable député Alioune Badara Diouf pour la mobilisation exceptionnelle de la cérémonie de don suivi d’un méga meeting afin de faire de faire triompher APR dans le département de Dakar et des Parcelles Assainies en particulier.