Basket – Sénégal/Mali : Maleye Ndoye parle d’une finale, Xane D’Almeida veut finir sur une bonne note

Après la victoire du Sénégal sur le Cap Vert, le capitaine Maleye Ndoye, ainsi que Xane D’Almeida se sont exprimés sur cette rencontre, avant de se pencher sur le dernier match contre le Mali. Un match que les lions voudront certainement gagner pour oublier le faux pas du match aller.

Maleye Ndoye : « Contre le Mali, ce sera une finale »

« On vient de gagner notre deuxième match, il nous reste le troisième contre le Mali et tout le monde sait ce qui s’est passé à Bamako. On n’a pas du tout oublié. Contre le Mali, ce sera une finale. Et de toute façon, tous les matches qu’on a eu à jouer, ont été des finales pour nous. On en a joué deux et on demande encore une fois au public de venir nous supporter pour ce dernier».

Xane D’Almeida : « Bien finir, et gagner le match contre le Mali »

« Je crois qu’aujourd’hui on a décroché la qualification. Maintenant, on a envie de montrer qu’on peut faire mieux qu’à Bamako. On est chez nous, et on veut bien finir. On veut vraiment gagner ce match demain contre le Mali».

Source: Basketsenegal