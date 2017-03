ASRED:  » 630 détenus en attente de jugement et prêts à la mutinerie »

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) dans un communiqué parvenu à Senego, soutient avoir reçu une lettre émanant des détenus de la prison de Thiès et ceux de Rebeuss.

Dans le document, ces détenus incarcérés à la prison de Thiès déplorent des propos tenus par le directeur de l’administration pénitentiaire. Ils affirment « qu’ils sont présentement 630 détenus à attendre avec impatience leurs jugements et veulent être jugés le plus rapidement possible car certains d’entre eux ont fait plus de neuf années de bagne sans être jugés ».

Les détenus interpellent le Président de la République, Macky Sall sur leur condition à prendre les mesures idoines afin que tous les correctionnels puissent être jugés dans les plus brefs délais « car après tout il y a des détenus qui ont été accusés à tort sans aucune preuve palpable » peut-on lire dans le document.

Ils menacent en ces termes: « la prochaine mutinerie entraînera des centaines de morts. Mieux vaut mourir que de continuer à vivre dans ces conditions exécrables qui dépassent même la cruauté de l’esclavage », fait savoir le communiqué.

Pour sa part, l’Association est apte à apporter les preuves de ses accusations et veut qu’on libère sans délai le détenu Ablaye Cissé « dépressif et dont l’état de santé ne cesse de se dégrader ».