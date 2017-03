Afrobasket 2017 – Tournoi zone 2 Retour: Les Lions assurent la « RemontaDakar »

Après deux victoires, contre la Guinée (67 à 49) et le Capt-Vert (76-66), les Lions du Sénégal sont qualifiés à l’Afrobasket 2017. En effet, Xane D’almeida et compagnies ont assuré la « remontada » à Dakar avant même le troisième match contre le Mali. Une rencontre qui promet. On s’en souvient, le week-end passé, les Aigles du Mali avaient corrigé les Lions du Sénégal à Mali (+45).

L’équipe nationale de Basket masculine du Sénégal a décroché sa qualification pour l’Afrobasket-2017 après sa victoire hier sur le Cap Vert. Le commissaire Fiba, Mamadou Keita, plus connu sous le nom de Pathé Keita a, dans un post publié sur Facebook, révélé que le Sénégal et le Mali sont déjà qualifiés. « On est à l’Afrobasket. Si le Cap vert bat la Guinée demain, il aura le même nombre de points avec l’équipe qui sera perdante pour la confrontation Mali- Sénégal demain. Pour cette confrontation, on peut noter aussi que le vainqueur remportera le tournoi. Au point average particulier le Cap vert ne peut être ni devant le Sénégal, ni devant le Mali. En effet, le Mali a battu le Cap-vert par un écart de 7 points à Bamako et le Cap vert s’est imposé de 6 points à Dakar. Le Cap- vert a aussi perdu deux fois face au Sénégal . C’est le même raisonnement aussi si la Guinée s’impose devant le Cap- vert demain. En conséquence, le Mali et le Sénégal sont directement qualifiés. Si deux équipes ont le même nombre de points. On élimine les autres matchs et on ne les départage que pour leur confrontation directe . Si le Sénégal bat le Mali demain et que le Cap- vert s’impose devant la Guinée, les maliens passent pour un demi panier , c est à dire un point( un lancer franc). La leçon : c’est important de jouer les matchs jusqu’au bout et d’assurer les lancers », a expliqué l’ancien joueur de basket.