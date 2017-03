162 morts dans les accidents de circulation en trois mois

Entre janvier et mars 2017, on a enregistré (…) 162 morts sur nos routes. (…) L’Etat devait prendre des mesures pour faire baisser ce rythme exponentiel des accidents de la route », a dit Valdiodio Ndiaye, le chef du bureau régional des transports routiers de Fatick et de Diourbel (centre).

L’application des mesures prises par le gouvernement « peut (…) freiner le rythme des accidents », a ajouté M. Ndiaye, estimant qu’il faut également « essayer de voir dans quelle mesure les populations peuvent être sensibilisées » au danger sur les routes.

« La première mesure va concerner l’immatriculation des véhicules (…) en état de vétusté. Il est également demandé aux forces de Police, de Gendarmerie et aux agents assermentés du ministère [des Transports terrestres] de procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière de tout véhicule ne répondant pas à la réglementation », a expliqué Valdiodio Ndiaye.

Pour appliquer cette mesure, les collectivités locales doivent avoir des fourrières répondant aux normes requises, ce qu’il manque à la commune de Fatick, selon un constat fait lors de la réunion d’information.

« Le gouverneur [de la région de Fatick] va trouver la solution la plus urgente » à ce problème, a assuré M. Ndiaye.

La deuxième mesure concerne la suspension à titre provisoire des opérations de mutation des véhicules en dehors de Dakar, une mesure concernant les véhicules de transport public interurbain de voyageurs et de marchandises.

Le ministère de tutelle va faire en sorte que le contrôle technique des véhicules se déroule correctement et le plus rapidement possible, a assuré son représentant dans les régions de Fatick et Diourbel, relève Aps.