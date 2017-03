(16 photos): Les partisans de Khalifa Sall et Bamba Fall dispersés par la police à coups de lacrymogènes

Les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de ceux de Bamba Fall, maire de la Médina, ont été dispersés jeudi, en fin de matinée, par la police, à coups de grenades lacrymogènes. Ils étaient massés dans le couloir faisant face à la porte du Tribunal, réservée aux avocats. Laquelle porte fait face aussi au terrain où doit être érigée l’ambassade du Koweït. Et seuls les policiers et les journalistes occupent les lieux en toute tranquillité.

M. Sall va répondre à la convocation du Doyen des juges pour une confrontation avec ses co-inculpés, dans le cadre de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar et M. Fall sera devant la Chambre d’accusation, pour une demande de mise en liberté provisoire. Suite à sa première requête rejetée par le juge d’instruction….